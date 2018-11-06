“Sanaldan Spora” ödüllü canlı yayın programları başlıyor

Günümüzün en önemli sorunları arasında hareketsiz yaşam ve sosyal ortamdan kopma geliyor. Hareketsiz yaşamı tercih eden bireyler bir süre sonra çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunlara çözüm üretmek için çeşitli çalışmalar yapan Sultanbeyli Belediyesi, yaptığı farkındalık projelerine bir yenisini daha ekliyor. Özellikle gençleri sanal ortamdan alıp spora ve sağlıklı yaşama yönlendirecek olan “Sanaldan Spora” projesi önümüzdeki hafta hayata geçecek.

Spor camiasının tanıdık yüzleri olan Emre Tilev ve Harun Şen'in birer hafta arayla sunacağı yarışma, Sultanbeyli Belediyesi'nin facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayında sorulan sorulara takipçiler yorum olarak cevap verecek ve doğru cevap veren ilk 10 kişiye bisiklet, futbol, basketbol, voleybol topu ve satranç takımı hediye edilecek. Her hafta pazartesi günü saat 20.00'de başlaması planlanan yarışmanın ilki, 12 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Sorulan sorulara doğru cevap verenler hediyelerini bir hafta içinde Sultanbeyli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne kimlik ibraz ederek teslim alacak.

Yarışma Katılım Koşulları ise şöyle:

Yarışma boyunca her katılımcı en fazla 1 kez ödül alabilir.

Doğru cevabın verildiği profil fake (Sahte) hesap olmamalıdır.

Her soruya doğru cevabı veren ilk 10 kişi hediye kazanacaktır.