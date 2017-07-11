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11 Temmuz 2017 11:36

Sanat dünyasından Fikret Hakan için taziye mesajları

Ünlü sinema oyuncusu Fikret Hakan’ın ölüm haberinin duyulması üzerine ünlüler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Sanat dünyasından Fikret Hakan için taziye mesajları

11 Temmuz 2017 11:36


Sinema oyuncusu Fikret Hakan, akciğer tedavisi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’nde gece saatlerin hayatını kaybetti. Fikret Hakan’ın ölüm haberi ünlüler camiasını yasa boğdu. Ünlüler sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray, Sabahat Akkiraz, Ömür Gedik gibi ünlü isimler yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini ve taziyelerini dile getirdi. Türkan Şoray sosyal medya hesabında, “Türk sinemasının değerli oyuncularından Fikret Hakan hayatını kaybetti” diye yazdı. Sabahat Akkiraz ise, “Yine eksildik. Yine çocukluğumuz gençliğimiz, siyah beyaz günlerimiz düştü akla. #FikretHakan yürüdü.Yaşattıkların için aşkolsun sana” sözlerini paylaştı.




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