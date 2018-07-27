“Sanat eğitimi barışa katkı sağlıyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) resmi ortağı olan, Selanik’te düzenlenen INSEA 2018 Semineri’nde bildiri sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Uluslararası Sanat Eğitimi Derneği (INSEA) 2018 Semineri’nde, Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay “Sanat Eğitim Programlarının Barış Kültürüne Katkısı: Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Çalışan Öğretmenlerin Görüşleri” başlıklı bildirisiyle katkı sağladı.

Bu yıl konusu “Güney Avrupa, Balkan ve Akdeniz Ülkelerinde Sosyal Sanat Eğitimi Araştırmaları ve Çalışmaları” olan seminerde, sanat eğitimi aracılığı ile barış kültürünün toplumlar üzerindeki yaşamsal etkisinin detayları paylaşıldı. Sempozyumda sunulan bildirilerin INSEA ART Education VISUAL Journal IMAG’da yayınlanacağı belirtildi.

"Sanat eğitiminin yaşamsal etkisi çok önemli"

Yrd. Doç. Dr. Fatma Miralay doktora tezi bağlamında gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmasını takiben, Kuzey ve Güney Kıbrıs toplumlarında, sanat eğitimi ve barış kültürü ilişkilendirilmesinde gerek ders içerikleri gerekse uygulamanın mümkün olan en üst düzeye ulaşması ve öğretmenlerin süreç içerisinde karşılaştıkları güçlüklerin saptanarak giderilmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Buna ek olarak araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin, öğrencilerde barış bilinci kazandırmaları ve konuya ilişkin araştırmalara temel oluşturması bakımından yararlı olacağı noktasına dikkat çekti.