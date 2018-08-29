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29 Ağustos 2018 09:13

Sanatçı Yavuz Bingöl ve piyanist Mehveş Emeç’ten anlamlı konser

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç, şehit aileleri yararına konser düzenledi.

Sanatçı Yavuz Bingöl ve piyanist Mehveş Emeç’ten anlamlı konser

29 Ağustos 2018 09:13

Birçok ünlü sanatçının destek verdiği gecenin geliri ise şehit ailelerine bağışlandı.


Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ve ünlü piyanist Mehveş Emeç şehit aileleri yararına konser düzenledi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gecede başta Yavuz Bingöl ve piyanist Mehveş Emeç olmak üzere Ferhat Göçer, oyuncu Oktay Kaynarca, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ve birçok sanatçı sahne alarak sevilen parçalarını şehitler için seslendirdi. Gelirinin şehit ailelerine bağışlandığı geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra çok sayıda şehit ailesi ve emniyet mensubu katıldı. Duygusal anların yaşandığı gecede çevik kuvvet olarak görev alan polislerden oluşan koronun senfonik türkülerden bir seçkiyi seslendirmesi de büyük alkış aldı.



“Vedasız ölümler çok can yakıyor”


Gecede konuşan ünlü piyanist Mehveş Emeç, “Vedasız ölümler çok can yakıyor. Bizim şehitlerimizle veda edemeden maalesef aramızdan ayrılıyorlar alınıyorlar. O nedenle bir helalleşememek, bir Allah’a emanet ol diyememek çok can yakıyor. O kadar büyük bir özlem içerisine giriyorsunuz ki eğer o özlemini çektiğiniz kişiyi rüyanızda görürseniz çok mutlu oluyorsunuz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Türküleriyle katılımcılara güzel bir gece yaşatan Yavuz Bingöl ise "Güneydoğu’da bir kaza sonucu iki askerimiz şehit olmuş. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz ailelerine başsağlığı diliyoruz. Buradan bütün şehitlerimiz ruhu şad olsun" diye konuştu.




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