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26 Şubat 2018 15:59

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Ünlü sanatçılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

26 Şubat 2018 15:59


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçıları Beylerbeyi Sarayı’nda kabul etti. Görüşmeye Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut katıldı. Kabülde sanatçılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özellikle Afrin’de gerçeleştirilen Zeyti Dalı harekatı ile ilgili desteklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulunduğu görüşmede, sanatçılar Erdoğan’ın doğum gününü de kutladı.




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