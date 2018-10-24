Sanatçılar Kıbrıs Modern Sanatlar Müzesi'nde buluştu

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıslı Türk Ressam Göral Özkan ve KKTC'de konser vermek için Viyana'dan gelen Yunan soprano Vassia Alati ile Brüksel'den gelen Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ ve müzikolog eşi Xavier Falgues tarafından ziyaret edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite Genel Koordinatörü Görkem Bulunç ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk'ün de hazır bulunduğu ziyaretlerde, ziyaretçilere müze ve eserler hakkında bilgiler verildi.

Ressam Özkan; "Müzede yer alan her eser bir değer"

Müzede eserleri de sergilenen Kıbrıslı Türk Ressam Göral Özkan, müze ziyareti esnasında gördüğü mekan ve sergilenen eserlerin kendisini çok heyecanlandırdığını, ayrıca Türk dünyasının eserlerinin özenle seçilerek bir araya getirilişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Modern Sanat Müzesi yapımının fikir olarak fevkalede olduğunu dile ifade eden Göral Özkan sergilenen eserlerin her birinin bir değer olduğunu belirterek, müzede yer alan eserler arasında kendi eserlerini de görmenin verdiği mutluluk ifade etti.

Müze farklı türlerdeki sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor

Viyana'dan Yunan soprano Vassia Alati ile Brüksel'den gelen Türk Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ da, müzenin çok çeşitliliğin içinde farklı stillerin ve renk seçimlerinin yer almasının kendilerini çok etkilediğini söylediler. Türk Devletlerinden farklı eserleri bir arada görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden ziyaretçiler, eser seçimlerinin çok iyi yapıldığını, müzeyi ziyaret edecek herkese hitap edecek eserlerin olduğunu ifade ettiler.