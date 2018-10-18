Sanatın geleceğini Maltepe'de konuştular

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin farklı sanat dallarından öğretim üyelerinin, sanatçıların, öğrencilerin katıldığı, bugünün ve geleceğin sanatının konuşulduğu “Nasıl Devam Ederiz?” isimli panele ev sahipliği yaptı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan, “Odak” isimli karma serginin yer aldığı sergi salonunda düzenlendi.

Graf, Maltepe Belediyesi'yle ortak çalışma ve işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a teşekkür etti. Moda, grafik, plastik sanatlar, resim, tiyatro ve gastronomi bölümünden öğretim üyelerinin katıldığı panelde, günümüzün farklı sanat ve tasarım alanlarında üretim, paylaşım, pazarlama ve eğitim ile ilgili güncel sorunlar ve geleceğe yönelik çözümlemeler tartışıldı.

Tiyatro Bölüm Başkanı Prof. Metin Balay, tiyatronun zamandan bağımsız, zaman içinde var olduğuna değinerek, sanatçının yaratım sürecinin özgürlüğüyle her sahneye çıktığında yeni bir şey yapmaya çalıştığına değindi. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Kami Emirhan, tekstil ve moda tasarımı alanında özgün olmak için özgür ortam bulunması gerektiğine dikkat çekerek, tasarımcının kendisini popüler tekniklerle kısıtlamaması gerektiğini söyledi.

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Özlem Mutaf Büyükarman, bir bütün ve eğilimler yaratma gücü bulunan grafik tasarımda yaratıcılığın çok daha fazla önem kazandığına işaret ederek, biçimin çekiciliğine kapılmadan rafine eder hale gelmenin daha önemli olduğuna değindi.