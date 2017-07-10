Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 17:17

Sanatseverler hat sanatı için buluştu

Geleneksel sanatlardan hat sanatında 25 yılını geride bırakan Hattat Mahmut Şahin, ’Yol/Vuslat’ adındaki üçüncü kişisel sergisini açtı.

Sanatseverler hat sanatı için buluştu

10 Temmuz 2017 17:17

Bugün açılan sergi 28 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.


Geleneksel sanata verilen önem gün geçtikçe artıyor. Hattat Mahmut Şahin’in ev sahipliği yaptığı Yol/Vuslat adındaki sergisi buna örnek nitelikte. 10-28 Temmuz tarihleri arasında olacak sergide Kemankeş Hattat Mahmut Şahin’in 25 yıllık sanat hayatında heybesine dahil ettiği keşifleri Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki Sanat Galerisi’nde sergilenecek.


Hattat Mahmut Şahin’in içinden sülüs, nesih, nestalik ve şîkeste yazı nevilerinin güzellikleri geçen; anahtar kelimesi ‘fîsebîlillah’ (karşılıksız olarak) olan sanat yolculuğu aralıksız devam ediyor. Mezar ve çeşme kitabelerini ’fîsebilillah’ yazan sanatkârın, İznik Ayasofya Camii’nden Fatih Pîri Mehmet Paşa Camii’ne, Üsküp Murad Paşa Camii’nden Kosova’daki Murad-ı Hüdevaendigâr Türbesi’ne birçok dini mimari eserin duvarlarında eseri bulunuyor. Ayrıca sülüsten nesihe, talikten şîkesteye her ay onlarca yazı kaleme alan Şahin, cami, mescit, dergâh ve tekke yazıları yazıyor; sergi talebinde bulunan STK’lar için sayıları 400’e varan öğrencileriyle birlikte ’fîsebîlillah’ hayır sergileri de düzenliyor.


Sergiye ilişkin bilgi veren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Genel Müdürlük sergi salonumuzda günümüzün usta sanatçılarını ve geleneksel sanatlarımızın üstatlarının değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hat sanatkârı Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat isimli üçüncü kişisel sergisinde 25 yıllık sanat birikiminin tüm ustalıklarını gözlemlemek mümkün. Sergide değerli sanatkarımızın sülüs, celi sülüs, nesih, talik, celi talik ve şikeste talik nevilerinde kaleme aldığı 33 eseri yer alıyor. Mahmut Şahin Hocamıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyor, sanat sevdalılarını Yol/Vuslat’ın inceliklerini keşfedip çevresindekilerle paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!