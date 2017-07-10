Sanatseverler hat sanatı için buluştu

Bugün açılan sergi 28 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.

Geleneksel sanata verilen önem gün geçtikçe artıyor. Hattat Mahmut Şahin’in ev sahipliği yaptığı Yol/Vuslat adındaki sergisi buna örnek nitelikte. 10-28 Temmuz tarihleri arasında olacak sergide Kemankeş Hattat Mahmut Şahin’in 25 yıllık sanat hayatında heybesine dahil ettiği keşifleri Kuveyt Türk’ün Esentepe’deki Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

Hattat Mahmut Şahin’in içinden sülüs, nesih, nestalik ve şîkeste yazı nevilerinin güzellikleri geçen; anahtar kelimesi ‘fîsebîlillah’ (karşılıksız olarak) olan sanat yolculuğu aralıksız devam ediyor. Mezar ve çeşme kitabelerini ’fîsebilillah’ yazan sanatkârın, İznik Ayasofya Camii’nden Fatih Pîri Mehmet Paşa Camii’ne, Üsküp Murad Paşa Camii’nden Kosova’daki Murad-ı Hüdevaendigâr Türbesi’ne birçok dini mimari eserin duvarlarında eseri bulunuyor. Ayrıca sülüsten nesihe, talikten şîkesteye her ay onlarca yazı kaleme alan Şahin, cami, mescit, dergâh ve tekke yazıları yazıyor; sergi talebinde bulunan STK’lar için sayıları 400’e varan öğrencileriyle birlikte ’fîsebîlillah’ hayır sergileri de düzenliyor.

Sergiye ilişkin bilgi veren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Genel Müdürlük sergi salonumuzda günümüzün usta sanatçılarını ve geleneksel sanatlarımızın üstatlarının değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hat sanatkârı Mahmut Şahin’in Yol/Vuslat isimli üçüncü kişisel sergisinde 25 yıllık sanat birikiminin tüm ustalıklarını gözlemlemek mümkün. Sergide değerli sanatkarımızın sülüs, celi sülüs, nesih, talik, celi talik ve şikeste talik nevilerinde kaleme aldığı 33 eseri yer alıyor. Mahmut Şahin Hocamıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyor, sanat sevdalılarını Yol/Vuslat’ın inceliklerini keşfedip çevresindekilerle paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.