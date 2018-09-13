Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakan Varank: "Yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiç bir engel yoktur"

Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii (SAHA) EXPO 2018 fuarına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Adeta bir beyin göçüyle maalesef kaybediyoruz. Bilim insanlarının ülkeye dönüş seferberliği konusunda TÜBİTAK ile Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı hazırlıyoruz. Yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiç bir engel yoktur" dedi.

Yerli ve milli savunmanın görkemli buluşması SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı kapılarını açtı. SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Fuarının açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra, Bakan Varank ve beraberindekiler, fuardaki stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

"Bir beyin göçüyle maalesef kaybediyoruz"

Bilim insanların ülkeye dönüşü için TÜBİTAK ile birlikte bir proje yürütüldüğünü ifade eden Bakan Mustafa Varan, "Adeta bir beyin göçüyle maalesef kaybediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımızın 100 günlük icraat programında da ilan ettiği gibi bilim insanlarının ülkeye dönüş seferberliği konusunda TÜBİTAK ile Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı hazırlıyoruz. Türkiye bugün kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, zırhlı taşıyıcılarını, füze ve roket sistemlerini, muharebe gemisini üretecek duruma gelmiştir. Savunma sanayimizin gelişmesi için tüm paydaşlar arasında güçlü bir uzlaşı, hedef birlikteliği, cesur bir irade görüyoruz. Geleceğe dair umutlarımızı arttıran diğer bir husus, Türk savunma ve havacılık sanayinin ulaştığı AR-GE yatırımıdır" dedi.

"Yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiç bir engel yoktur"

Savunma ve havacılık sanayi cirosunun yaklaşık yüzde 21'inin ARGE için ayrıldığını söyleyen Bakan Varank, "Bu ARGE performansı diğer yüksek katma değerli sektörlere örnek olmalıdır. Ancak bu şekilde güçlü, sürdürebilir sağlıklı bir büyüme ivmesi yakalamamız mümkün olacaktır.

Bakanlık olarak yatırım finansman, stopaj, vergi sigorta gibi konularda çok önemli destekler yapıp indirimler yapıyoruz. Ülke olarak savunma sanayinde yerli ve milli üretimin vazgeçilmez olduğunu yakın zamanda yaşayarak öğrendik. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı operasyonunda millet olarak bir kez daha gördük ki, kendi yerli ve milli gücümüzle aşamayacağımız hiç bir engel yoktur. Yaşadığımız bu kadim coğrafyada güçlü kalmak bir tercih değil, mecburiyettir " diye konuştu.