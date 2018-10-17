Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Son 14 senede Teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık"

Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son 14 senede Teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de madenlere değer katacak teknolojik dönüşümleri başlattıklarını belirterek,"Madenlerimizi fabrika ve teknoloji yatırımı şartıyla ihaleye çıkartmaya başlıyoruz. Böylece bu alanda katma değerli ürün dönemini de başlatmış olacağız” diye konuştu.

Enerji ve Tabi, Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisine katıldı.

Programda konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Madenlerimizle ilgili yıllardır hep yakınılan ancak bir türlü yapılamayan bir hususu da yakında hayata geçiriyoruz. Hep söylenir. Zengin maden kaynaklarımız var, ancak dışarıya bire sattığımız bir ürünü, bunun 20 katı, 50 kattı, zaman zaman yüz katına geri aldığımız. Burada madenlerimize değer katacak teknolojik dönüşümü başlatıyoruz. Madenlerimizi fabrika ve teknoloji yatırımı şartıyla ihaleye çıkartmaya başlıyoruz. Böylece bu alanda katma değerli ürün dönemini de başlatmış olacağız” dedi.

“Müreffeh Türkiye idealine ulaşmak için çalışan Nuri Demirağlar gibi, Aziz Sancarlar gibi hatırlanabilirsiniz.

"Genç mimar ve mühendis arkadaşlarıma seslenmek istiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Dönmez, “Meslekte uzun yıllar emek harcamış bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak sizlere birkaç tavsiyem olacak. Yeniliğe öncülük etmekten ve risk almaktan asla çekinmeyin. Uzun vadeli gelişimizden kısa vadeli karlar karşılığından vazgeçmeyin. Unutmayın kişisel ve mesleki gelişiminizi medeniyet değerlerimizle harmanlayarak yarınki Türkiye'yi sizler kuracaksınız. İç ve dış düşmanlar geleceğimizi karartmaya, spekülatif saldırılarla bizleri geri bırakmaya çalıştıkça daha fazla yerli teknoloji ve üretim yaparak onlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. Gençler olarak önce bu cevabı siz vereceksiniz. Sizler bugün ve ileride yapacaklarınızla daha müreffeh Türkiye idealine ulaşmak için çalışan Nuri Demirağlar gibi, Aziz Sancarlar gibi hatırlanabilirsiniz. Ya da faydalı her projeye karşı çıkan bazı sözde mimar ve mühendisler gibi de hatırlanabilirsiniz. Seçim yapmak sizin elinizde" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Büyük ideallerimiz, ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Elbette bu hedeflere yenilikçi politikalarımızın ekonomik değere dönüşmesi ile ulaşabiliriz. Geçtiğimiz 14 senede Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge kültürü ve insan kaynağı bakımından ciddi bir mesafe kaydetti. Milli geliri içerisinde Ar-Ge harcamaları payını ikiye katladık. Özel sektörün Ar-Ge harcamaları içerisindeki payını yüzde 29'dan yüzde 54'e yükselttik. İnsan kaynağı açısından kapasiteyi arttırdık ve tam zamanlı işleyen Ar-Ge personeli sayısını 29 binden 134 bine çıkarttık. Şu an faaliyette bulunan 998 Ar-Ge merkezinde 54 bin Ar-Ge personeli çalışıyor. Bu merkezlerde biten proje sayısı 21 bine, devam eden proje sayısı ise 12 bine ulaşmış vaziyette. AR-GE merkezi desteklerimizden faydalanan projelere örnek vermemiz gerekirse geçen gün kamuoyuna ilan edilen milli ve özgün helikopter projemiz T645 bizim bu desteklerimizden faydalanan bir projedir” dedi.

“Son 14 senede Teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık”

Teknoparklara yönelik de önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Bakan Varank, “Son 14 senede Teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık. Teknoparklarda yer alan işletmeler birçok vergisel muafiyetten faydalanıyor. Bu destekler sayesinde teknoparklarımızda 5068 işletme faaliyet gösteriyor, yaklaşık 50 bin kişi istihdam ediliyor. Önümüzdeki dönemde teknopark ekosistemini daha da güçlendirecek yeni fikirlerin ve girişimcilerin desteklenmesine odaklanacağız” diye konuştu.

"81 ilde yüz teknoloji atölyesi kuracağız”

81 ilde yüz teknoloji atölyesi kuracaklarını söyleyerek konuşmasına devam eden Bakan Varank, "Atölyelerde ortaokul ve lise öğrencilerimizin robotik, kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik, nesnelerin interneti, tasarım, mobil uygulama ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim alması ve projeler geliştirmesini hedefliyoruz. Bu atölyelerde verilen eğitimler kazanılan beceriler, geleceğimizi inşa edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Vakfi işbirliği ile 81 ilde yüz teknoloji atölyesi kuracağız. İnşallah imzaları da bu ay sonuna kadar atıp ilk uygulamalara da başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinliğe katılan firmaların stantlarını ziyaret etti.