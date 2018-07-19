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19 Temmuz 2018 10:21

Sancaklar Yeraltı Camii mimarisiyle dikkat çekiyor

Büyükçekmece Belediyesi ve Sancak Grubu işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde inşa edilen ve Büyükçekmece’nin sembol yapılarından biri olan Sancaklar Camii mimarisiyle dikkat çekiyor.

Sancaklar Yeraltı Camii mimarisiyle dikkat çekiyor

19 Temmuz 2018 10:21


2018 yılı RIBA Uluslararası Mükemmellik Ödülü’nü alan ve en iyi 20 yapıdan biri olan yeraltı camiinde imamlık görevini sürdüren Ali Elmacı, Sancaklar Camii’nin hizmetleri ve mimarisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Sancaklar Camii’nin 2014 yılında ibadete açılmasından bu yana imamlık görevini sürdürdüğünü söyleyen İmam Elmacı, "Sancaklar Camii farklı mimarisiyle diğer camilerden çok farklı. Mimarinin sade ve modern olması, cami içerisinde bulunan mihrap, mimber, müezzinlik, kürsü gibi kısımların farklılığı ve her şeyden önce yeraltı camii olması tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda. Camimizin farklı olması sebebiyle ülkemizden ve yurt dışından, dili, dini, kültürü farklı pek çok insan ziyarette bulunuyor. İnsanlarla burada buluşuyor, sohbet ediyor ve ibadetimizi yapıyoruz. Camiyle ilgili bilgi almak isteyenler oluyor" şeklinde konuştu.



"Başkan Akgün, her şeyiyle birebir ilgilenir"


Caminin Büyükçekmece’ye kazandırılmasında emeği geçen Başkan Hasan Akgün’e teşekkürlerini ileten Elmacı, "Allah razı olsun camimizle ilgili ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa bizzat başkanımızı arayıp talep ve isteklerimizi bildirebiliyoruz. Hizmet için telefonu hep açıktır. Şu an tek ihtiyacımız, yaz aylarının gelmesiyle cami çevresinde piknik yapan vatandaşlarımızın çevreyi kirletmemesi adına önlemler alabilmek. Büyükçekmece Belediyesinin alacağı önlemler sayesinde bu sorunun da hemen çözülebileceğini biliyoruz" dedi.



"Böyle eserler ilim sayesinde ortaya çıkabilir"


Sancaklar Camii’nin farklı mimarisi nedeniyle zaman zaman olumsuz eleştiriler de aldığını söyleyen Elmacı, "Geleneksel ve bilindik ibadethane mimarisinde farklı olması nedeniyle olumsuz eleştiriler de almıyor değiliz. Ancak ben böyle düşünmüyorum. İlmin ve eğitimin yardımıyla ülkemizde yetişecek olan iyi mimarlar, doktorlar, her meslek kolundan insanlar sayesinde bir yenilenme ve güzel işler ortaya çıkabilir. Sancaklar Yeraltı Camii’de iyi bir mimarlığın ortaya çıkardığı önemli bir eser" dedi.




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