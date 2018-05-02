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02 Mayıs 2018 19:07

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Arvas milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Arvas, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Arvas milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

02 Mayıs 2018 19:07


Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Arvas, 24 Haziran günü yapılacak genel seçimlerde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Arvas, adaylık başvurusu için AK Parti teşkilat binasına giderek İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı.


Hamdullah Arvas kimdir?


1982 yılında Van’da doğdu. Liseyi Samandıra Aziz Bayraktar İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından, henüz 27 yaşındayken, İlçe Meclis Üyesi seçildi. Ardından sırasıyla; Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Büyükşehir Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar İlçe Meclis Üyesi olarak seçildikten sonra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı görevlerini üstlendi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.




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