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28 Temmuz 2018 14:40

Sancaktepe Belediye Başkanı, duvarı çöken okulu inceledi

Sancaktepe’de etkili olan yoğun yağış nedeniyle duvarı çöken okula Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem geldi.

Sancaktepe Belediye Başkanı, duvarı çöken okulu inceledi

28 Temmuz 2018 14:40

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Erdem, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığını söyleyerek, “Allah’a şükrediyoruz can kaybı yok, maddi bir kayıp var, gereği yapılacak” dedi.


Sancaktepe Mevlana Mahallesi Dik Sokak’ta bulunan Yenidoğan Mevlana İlkokulu’nda son günlerde etkili olan yoğun yağış nedeniyle duvarı çöktü. Çökme anı büyük paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri gönderildi.


“Çöken duvar 5 metre yüksekliğinde”


Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, duvarı çöken Yenidoğan Mevlana İlkokulu’na gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Erdem yaptığı basın açıklamasında, “Bugün 11.30-12.00 arası aniden bastıran yağışla beraber okulumuzun istinat duvarı çöktü. Allah’a şükrediyoruz, herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici taraf. Maddi bir kayıp var. Kayan toprak, yıkılan istinat duvarı yaklaşık 5 metre yükseklikte ve uzun bir duvar. Gereği yapılacak” dedi.


“Can kaybı yok”


Son yıllarda mevsimlerdeki ani değişimler ve atmosferdeki farklılıkların büyük zararlar verdiğini kaydeden Erdem, “Hepsi Allah’tan, biz şükrediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu anda da gereken tedbirler alındı. En kısa zamanda da çöken duvar kaldırılacak” ifadelerini kullandı.


“İhmal söz konusu değil”


Basın mensubunun, ‘Bir ihmal söz konusu mu?’ sorusu üzerinde Başkan, “Yok öyle bir şey. Okul bahçesi geniş bir alan. Hızlı yağan yağmur bahçede su toplanmasına vesile oluyor ve duvar diplerine biriken sularda baskıyla beraber iniş yapıyor. Okulumuz eski bir okul, 10-12 yıl önce yapılmış. Herhangi bir ihmal söz konusu değil” diyerek cevap verdi.


Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.




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