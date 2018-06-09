Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Devlet kazanacak, vatandaş kazanacak. Bu işin kaybeden yok. Onun için de vatandaş ile devlet arasındaki imarla ile ilgili problemlerin birçoğu çözülmüş olacak” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamuoyunda ’imar barışı’ olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin işlemler başladı. Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte binlerce vatandaş belediyelere giderek işlemlerine başladı. Sancaktepeli vatandaşlar belediye binasında kurulan İmar Barışı Müracaat Noktası’na giderek kanundan yararlandı. Müracaat noktasına giden ev sahipleri, sıra numarası alarak işlemlerini gerçekleştirdiler.

“Devlet kazanacak, vatandaş kazanacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Şuanda İstanbul’da 2000’li yıllardan sonra kaçak yapı yapılıyor mu? Yapılmıyor. Ama evveliyatı var. 1950’lerden beri İstanbul’da yapılanma devam etmiş. Sancaktepemizde de İmar Barışı ile ilgili olarak iskanı olmayan, kat mülkiyeti olmayan binaların, kat mülkiyetine dönüşmesi demek. Ekonomiye de çok önemli bir katkı sağlayacak. Milli servet olarak değerlendirdiğimiz birçok yapı atıl duruyor. Onların da hayata dönüşü bir nevi dönüştürülmesi de sağlanarak o da yine ekonomiye katkı sağlamış olacak. Devlet kazanacak, vatandaş kazanacak. Bu işin kaybeden yok. Onun için de vatandaş ile devlet arasındaki imarla ile ilgili problemlerin birçoğu çözülmüş olacak” dedi.

Başkan Erdem, “Özellikle kayıt dışı kalan hepten ruhsatsız binalar vardı. Elektrik su kullanımda çok farklı sıkıntılar vardı. İskansız binalarda şantiye suları kullanıyordu. Vatandaş şahsına kat maliki, abonelikler yapılamıyordu. Bunlar da sağlanmış olacak. Su problemini çözüyor, elektrik problemini çözüyor. Tapularla ilgili de bir takım ortak çözümler var. Ruhsatlı, ruhsatsız, iskanlı, iskansız, hisseli parseller, hisseli yapılar, babadan evlatlara kalma hisseli yapılar da dahil kat mülkiyetine dönüşerek bir çok problem ortadan kaldırılmış olacak” ifadelerini kullandı.