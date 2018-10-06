Sancaktepe Belediyespor'da Mustafa Uğur dönemi başladı

Lig beyaz grupta mücadele eden Sancaktepe Belediyespor Futbol Takımı, Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Uğur ile teknik direktörlük konusunda anlaştı. Sancaktepe Belediye Başkanlığı makam ofisinde yapılan imza töreniyle anlaşmaya varan taraflar, sezon için iddialı konuştu.

Lig beyaz grupta mücadele eden Sancaktepe Belediyespor yönetimi, teknik direktörlük konusunda Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Uğur ile anlaşma imzaladı. Sancaktepe Belediye Başkanlığı makam ofisinde gerçekleştirilen imza töreninde anlaşmaya varan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ve teknik adam Mustafa Uğur, sezon için iddialı konuştu.

“Hedefimiz birinci lige yükselerek layık olduğumuz yere çıkmak”

Çok önemli bir teknik adamı Sancaktepe Belediyespor'un başına getirdiklerini ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Sancaktepe Belediye Spor Kulübümüzün Futbol Takımının Teknik Direktörü olarak bugün itibariyle kulübümüzde resmi sözleşmeyi yapan Mustafa Uğur hocamız devam edecek. Öncelikli olarak hem şahsına hem Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübümüze hayırlı olsun diyoruz. Hocamızın gelişi inşallah hayırlı olur. İşi rast gelsin diyoruz. Yolu açık olsun. İnşallah Pazar günü Mustafa Uğur hocamız ilk resmi maçına Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü olarak Hacettepe ile oynayacağımız müsabakada başlamış olacak. Allah hocamızın istikbalini açık eylesin. İnşallah bu seneki hedefimiz birinci lige yükselerek layık olduğumuz yere çıkabilmek” diye konuştu.

“Sancaktepe Belediyespor sezon bitiminde çok farklı bir yerde olacaktır”

Sancaktepe Belediyespor Futbol Takımının başına geçen Teknik Direktör Mustafa Uğur ise “Sancaktepe Belediyesspor'da olmaktan çok mutluyum. İnanıyorum ki kendi bilgi ve deneyimimizi bu genç ve dinamik arkadaşlara aktarmak için buradayız. Umut ediyorum ki hem sahada oynanan futbol, hem alınan skorlar takımımızın lehine olur. Elimizden geldiği kadar oyuncularımızı buna kanalize edip, kazanmaktan ziyade sahada iyi futbol oynayarak kazanmayı düstur edinmeleri gerektiğini kendilerine ileteceğiz. İnşallah, inanıyoruz ki sezonun bitiminde de muhakkak ki çok farklı bir yerde Sancaktepe Belediyespor olacaktır. Bizim büyün çalışmalarımız, gayretlerimiz bunun üzerine olacak. Çünkü bu kadar fiziki şartların iyi olduğu bir yerde çalışarak takımımızı başarıya ulaştırmak düşecek” şeklinde konuştu.