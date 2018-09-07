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07 Eylül 2018 15:06

Sancaktepe Belediyesporlu Mustafa Sessiz dünya şampiyonu

Sancaktepe Belediyespor güreşçisi Mustafa Sessiz, Brezilya’da düzenlenen Serbest Stil Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.

Sancaktepe Belediyesporlu Mustafa Sessiz dünya şampiyonu

07 Eylül 2018 15:06


Brezilya’da düzenlenen Serbest Stil Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonasında ülkemizi 92 kg’da temsil eden Sancaktepe Belediyespor güreşçisi Mustafa Sessiz, finalde karşılaştığı Macar rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.


Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ata sporumuz güreşte yaptığımız yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.Geçtiğimiz ay iki sporcumuzun elde ettiği Avrupa şampiyonluklarının ardından Mustafa Sessiz kardeşimizin elde ettiği şampiyonluk bizleri fazlası ile memnun etmiştir.Mustafa Sessiz kardeşimizi elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ederim" şeklinde konuştu.


Turnuva sonunda güreş milli takımı, takım halinde dünya ikincisi oldu.




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