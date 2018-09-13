Sancaktepe Genç Gelecek'te başarı bir gelenek

Son üç yılda başarı oranını yaklaşık yüzde 500 arttırarak büyük bir başarıya imza atan Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı Genç Gelecek'te üniversiteye hazırlanan gençlerden bin 708'i bu yıl üniversiteye girme hakkı elde etti.

Sancaktepe Belediyesi bağlı Genç Gelecek Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerden 9 Tıp Fakültesi, 22 Hukuk Fakültesi, 6 Diş Hekimliği Fakültesi,23 Mimarlık Fakültesi, 148 Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere toplamda bin 708 öğrenci üniversiteye giriş hakkı elde etti.

Üniversiteyi kazanan öğrencileri makamında kabul eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyesi olarak geçmiş dönemlerdeki dershanelerde verilen hizmetlerden daha kaliteli ortamlarda daha birikimli donanımlı öğretmenlerimiz, hocalarımızla çocuklarımızı gençlerimizi üniversitelere hazırladık ve burada ciddi bir başarı yakalanmış oldu. Onun için devletin var olduğu yerde hiçbir gencimizin istikbali ile bir soru işareti kalmayacak”dedi.