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07 Temmuz 2018 13:50

Sancaktepe’de 10 dakikada 20 bin liralık beyaz eşyayı böyle çaldılar

Sancaktepe’de park halindeki tırdan 10 dakikada yaklaşık 20 bin liralık beyaz eşya çalan hırsızlar kameralara yakalandı.

Sancaktepe’de 10 dakikada 20 bin liralık beyaz eşyayı böyle çaldılar

07 Temmuz 2018 13:50


Olay, 2 gün önce saat 07.00 saatlerinde Sancaktepe Merve mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Can Yavuz adlı tır şoförü uzun yoldan geldikten sonra ihtiyaçlarını gidermek için evine gitti. Kullandığı tırı ise cadde üzerinde bir benzin istasyonun önüne park etti. Bu sırada hırsızlar bir minibüsle park halindeki tıra yaklaştı. Tırın arkasına yanaşan hırsızlar 10 dakika içinde 20 bin liralık beyaz eşyayı minibüse yükledi. Hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaşırken vatandaşlar da Yavuz’u arayarak beyaz eşyaların çalındığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran Yavuz hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Yaşananları anlatan tır şoförü Mehmet Can Yavuz şunları söyledi: “Ben uzun yoldan geliyordum yol yorgunu. Arabamı evimin önüne çekemediğimden dolayı Yenidoğan’ın en işlek caddesine benzinliğin önüne çektim. Gidip üstümü başımı değiştirip tekrar yoluma devam etmek amacıyla. Eve gittiğimden hemen arkasından bana telefon açtılar. Araçtan malzemelerin alındığını söylediler bana. Ben tekrar aracımın başına geldiğimde yaklaşık 10 dakika içerisinde takriben 17 ile 20 bin lira arasında bir zararın olduğunu gördüm. Özellikle söylüyorum bu firmalardan her zaman emniyet olsun diye mühür takarlar. Bu mührü ciddiye almadan kırıp kenara atmışlar. Biz gereken mercilere bildirdik. Sağ olsunlar onlarda ilgilendi. Ama burada madurum bu insanların bir an önce yakalanıp bizim gibi başka şahıslar madur olmasın.”




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