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24 Aralık 2017 16:19

Sancaktepe’de 10 ton hamsi dağıtıldı

Sancaktepe Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Hamsi Festivali’nde 10 ton hamsi dağıtıldı.

Sancaktepe’de 10 ton hamsi dağıtıldı

24 Aralık 2017 16:19

Festivale katılan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Hamsi bir vesile ama bizler burada muhabbet ortamının oluşturulmasına gayret ediyoruz” dedi.


Samandıra Meydanı’nda gerçekleşen festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde hamsi yemek isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. 10 ton hamsi dağıtılan festivalde 20 bin vatandaş ekmek arası hamsi yemenin keyfini çıkardı. Şenlik havasında gerçekleşen festivalde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü horon ekibi performansı ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı.



“Hamsi bir vesile ama bizler burada muhabbet ortamının oluşturulmasına gayret ediyoruz”


Balık ızgarasının başına geçerek vatandaşa hamsi dağıtan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Hamsi özellikle Karadeniz mutfağının vazgeçilmesi. Turşusundan tatlısına, pilavından, tavasına kadar hamsi Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı. Karadeniz denince akla hamsi gelir, hamsi deyince akla Karadeniz gelir. Tabi özellikle hamsinin soğuk sularda üremesi Trabzon’dan, Rize’ye, Sinop’a kadar Karadeniz’in her bölgesinde özellikle yıl içerisinde kış mevsiminde milyonlarca ton hamsi çıkıyor. 80 milyon insanımız da bundan istifade ediyor. Hamsi bir vesile ama bizler burada muhabbet ortamının oluşturulmasına gayret ediyoruz. Geçen yılki yaptığımız festivallerden çok önemli derecede halkımızdan teveccüh görmüştük. Bugün de burada aynı şeye şahit oluyoruz. 10 binlerce komşumuz aynı ızgarada, tavada pişen hamsiden istifade edecekler" dedi.


Festivale katılan Sancaktepeliler hamsiyi çok beğendiklerini söyleyerek belediye başkanına teşekkür ettiler.




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