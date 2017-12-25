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25 Aralık 2017 08:20

Sancaktepe’de 2 otomobil alev alev yandı

İstanbul (İHA) – Sancaktepe’de bir oto bakım servisinde çıkan yangında 2 otomobil alev alev yandı.

Sancaktepe’de 2 otomobil alev alev yandı

25 Aralık 2017 08:20

Paniğe yol açan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında, Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi Has Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, bir oto tamir ve bakım servisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında serviste bulunan 2 otomobil alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobili gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevrede bulunan dükkanlara ve araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobil de küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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