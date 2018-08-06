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06 Ağustos 2018 01:16

Sancaktepe’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sancaktepe’de boş bir arazide başından vurulmuş halde kimliği belirsiz genç bir erkeğin cesedi bulundu.

Sancaktepe’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

06 Ağustos 2018 01:16


Sancaktepe’de boş bir arazide kafasından silahla vurulmuş halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma cesedin kimliği belirlemek için çalışma başlattı.


VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ


Abdurrahmangazi mahallesi, Adalet sokak’ta, boş bir arazide, saat 23.30 sıralarında başından vurulmuş halde genç bir erkek cesedi bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



KİMLİK ÇIKMADI


Polis ekipleri çevre güvenliği alarak delil topladı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı bildirildi. Şahsın kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri, fail yada failleri yakalamak için çalışma başlattı.




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