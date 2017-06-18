Sancaktepe’de büyük indirim çadırı açıldı.

Yüzde 70’e varan indirimlerin olduğu çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan Bayramı öncesi Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi, Asıltürk Caddesi üzerine kurulan büyük indirim çadırında yüzde 70’e varan indirimli giysiler raflarda yerini aldı. 2 bin 500 metre karelik alana kurulan indirim çadırında dünyaca ünlü markaların ürünleri yer alıyor. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in katılımıyla açılışı gerçekleşen büyük indirim çadırına vatandaş akın etti. Bayram süresince de açık olacak çadırda her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün.

Belediye Başkanı İsmail Erdem açılış yaptı

İndirim çadırı açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Kısa dönemde olsa mağazamızın açılışını yapıyoruz. Her bayram alışverişle geçer. Çocuklarımızı sevindireceğiz. Hediyeler alacağız, büyüklerimize gideceğiz. Burada mağaza açan esnaf arkadaşlarımızı kutluyorum. Cenabı Hak kazançlarına bereket versin. Müşterileri bol olsun” dedi.

Yüzde 70’e varan indirim

Bayram’da alışverişin kalbi Sancaktepe’de atacağını belirten işletmeci Sabri Eser, “2 bin 500 metre karelik çadırımızda giyimden, ayakkabıdan, çantadan, zücaciyeden yüzde 70’e varan indirimlerle bütün halkımızı bekliyoruz. Ben inanıyorum bu Sancaktepemize, Sultanbeyli bölgesine, Dudullu, Ümraniye bölgesine çok hayırlı olacaktır. Türkiye’nin seçkin mağazaları yüzde 30 ile yüzde 70 arası indirim yaptık. Aynı zamanda çadır alanımızda çocuklar için de lunaparkımız var. Bütün çocuklarımız bayramda lunaparkta eğlenecekler. Ben halkımız için İnşallah hayırlı bir program olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

İndirim çadırında alışveriş yapan Semra Sevda, “Çok güzel, fiyatlar çok uygun. İyi ki böyle bir şey yapmışlar. Bayram için böyle fırsat çadırı gerekiyordu. İnsanlar için kaçırılmaz fırsat olduğunu düşünüyorum. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Mecra Eser ise, “Mükemmel, gerçekten çok beğendim. Herkesin her şeyi bulabileceği ürünler var. Fiyatlar gayet indirimli ve ürünler çok kaliteli” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimi sonrası Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem indirim çadırını gezerek esnafı ziyaret etti.