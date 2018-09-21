Sancaktepe'de Cuma namazı sonrası vatandaşlara 8 bin adet aşure ikram edildi

Sancaktepe'de, Samandıra Merkez Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde Cuma namazı sonrası vatandaşlara 8 bin adet aşure dağıtıldı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Cuma namazı sonrası Samandıra Merkez Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde vatandaşlara 8 bin adet aşure dağıtıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem ve beraberindeki protokol, vatandaşlara kazandan kepçe kepçe aşure ikram etti. Türk bayrağı motofiyle süslenen aşure ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlara aşure ikram eden Başkan İsmail Erdem, “Mübarek Muharrem Ayı içerisindeyiz. Burada tüm renklerin, tüm tatların birleştiği güzel bir ikramı sizlerle paylaşmış olacağız. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Muharrem Ayı içerisinde yapılan ibadetleri de kabul eylesin” diye konuştu.