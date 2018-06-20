Sancaktepe’de engelli vatandaşlara pazar tezgahı

Engelli vatandaşlar, kendilerine tahsis edilen tezgahlarda hem ürünlerini satıyor hem de sosyal hayata karışıyor.

Sancaktepe Belediyesi, engellilerin iş yaşamına kazandırılmasına yönelik örnek bir projeyi hayata geçirdi. Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe Kent Konseyi ve Engelli Dinlenme Merkezi (EDEV) tarafından ortaklaşa geliştirilen proje kapsamında bölgedeki kadın ve engelli bireylere çalışabilmeleri için semt pazarlarında tezgah verildi. Tezgahlarının başına geçen engelli vatandaşlar, ürünlerini satmanın heyecanını yaşadı.

Yenidoğan Çarşamba pazarını gezen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, pazar tezgahlarının başına geçen engelli vatandaşlarla sohbet ederek, hayırlı işler diledi. Başkan Erdem, engellilere yönelik istihdama dikkat çekerek, “Kent Konseyimizi ve bu işe teşebbüs eden engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Engelli kardeşlerimiz engel tanımıyorlar. Onların önlerindeki engelin kaldırılması en doğru olanı. Biz bugün burada bir atmosfer içerisinde semt pazarımızın içerisinde ’çalışmaya engel yok’ mesajı ile stantlarını açmışlar. Akşam saat 19.00’a kadar burada pazarlamalarını yapacaklar, ürünlerini pazarlayacaklar” dedi.

Ürünlerini pazarda satan engelli Yılmaz Murat, “Süper bir imkan, bugüne kadar böyle bir imkan yoktu. Sağ olsunlar bunu yaptılar. İnşallah bundan sonrası gelecek” şeklinde konuştu.