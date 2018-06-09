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09 Haziran 2018 10:05

Sancaktepe’de korkutan yangın

Sancaktepe’de galericilerin bulunduğu iş merkezinde yangın çıktı.

Sancaktepe’de korkutan yangın

09 Haziran 2018 10:05

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.


Olay, sabah saatlerinde Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi’ndeki Oto Galericiler Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin bodrum katında bulunan bir iş yerinde başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.




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