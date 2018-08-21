Sancaktepe’de Kurban Bayramı coşkusu

5 dakikada kurbanlıklarını 8 büyük parçaya böldüren vatandaşlar merkeze tam not verirken, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de vatandaşların bayramını kutlayarak, kavurma pilav ikram etti.

Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçede hazırlanan Kurban Satış ve Kesim Merkezi vatandaşlar tarafından doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesen vatandaşlarla bayramlaşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, kesim alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurban satış ve kesim merkezinde makinelerin yardımıyla 5 dakikada 8 ana parçaya bölünen kurbanlıklar sahiplerine teslim edildi.

Hijyenik şartlarda etleri poşetleyerek kurban sahiplerine teslim eden Sancaktepe belediye ekipleri, kurban bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlara kavurma pilav ikramı

Kurban kesim alanında vatandaşları ziyarette bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, vatandaşlara kavurma pilav ikramında bulundu.

Kesim alanında gün içinde 800 büyükbaş hayvanı kestiklerini söyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Bu sene yine geçen seneki gibi organizasyonu yaptık. Gün içerisinde 800 büyükbaş hayvanı burada kurban etme şansımız var. Sancaktepe’de iki noktada kurbandepolama ve kesim yerimiz var. Birisi burası Paşaköy, bir de Ortadağ’da var. En büyük alan burası. Yaklaşık 5 bin büyükbaş hayvan Sancaktepe genelinde satışa geldi kurban olarak. Şuan neredeyse yüzde 95’ler de satışlar gerçekleşti. Cenab-ı Hak kurban kesen vatandaşlarımızın kurbanlarını kabul eylesin” diye konuştu.

"Kurban kesim üniteleri oldukça hijyenik ve sağlıklı ortam"

Kurban kesim alanı ile ilgili bilgi veren Başkan Erdem, "Kurban kesim üniteleri oldukça hijyenik ve sağlıklı ortam diyoruz. Başlangıçta 2 hafta önce hayvanlar geldi. Depolara yerleştirildi. Kesimle alakalı vatandaşlarımız sıra fişi alıyorlar sırasıyla bayram namazı çıkışından itibaren usta kasaplar eliyle hocalarımızın nezaretinde hayvanlar kurban ediliyor. Kesimi yapıldıktan sonra 8 ana parçaya ayrılıyor. Akabinde de parçalama üniteleri var oralarda yine sağlıklı hijyenik ortam. Oralarda da komşularımız etleri daha küçük parçalara ayırarak poşetleniyor. Görevli arkadaşlarımız tarafından araçlarına kadar özel taşıyıcı araçlarımızla götürüyoruz”dedi.

”Burada her şey düşünülmüş"

”Burada her şey düşünülmüş" diyen Gökhan Elibol, "Bayram namazını erkenden gelip burada idrak ettik. Sonrasında ise; sırayla hayvanların kesimi söz konusu olduğu için ona göre zamanlamamızı ayarladık. Bayram namazından beri buradayız diye bilirim. Kesimi tamamlandı şuanda paylaşım aşamasındayız. Tabi bunlar işin insanı boyutu. Kurban bayramını başta tüm İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum” şeklinde konuştu.