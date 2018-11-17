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Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu

Sancaktepe’de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu.

Sancaktepe'de bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan 4 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu.


Olay, 00.00 saatlerinde Sancaktepe, Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi K. yönetiminde ki 34 YM 1714 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğinde ki su kanalına uçtu.


Su kanalına uçan arabadan burunları bile kanamadan çıktılar


Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Kanala uçan otomobil içerisinde bulunan 4 kişi kazayı burunları kanamadan atlattı.


Kanala uçan otomobil, trafik polislerinin olay yerindeki çalışmasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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