Sancaktepe’de şiir gecesi

Medeniyet Yolcuları Vakfı’nın düzenlediği 2’nci şiir gecesi coşkuyla gerçekleşti. Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen şiir gecesinde birbirinden güzel 11 şiir seslendirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan şiir gecesine binlerce Sancaktepeli öğrenci katıldı.

Gecede konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve Medeniyet Yolcuları Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Genç, “Hep birlikte buradayız. Geleceğe yönelik gençlerimizi milli şuurlu bir ideal etrafında birleştirme noktasında 2014 yılında başlamış olduğumuz yolculuğumuz bugün Elhamdülillah doludizgin devam ediyor. Tabi bu yolculuğa başlarken kıymetli Belediye Başkanımız aynı zamanda vakfımızın Onursal Başkanı İsmail Erdem başkanımızın bir idealiydi bu program" ifadelerini kullandı.

Vakfın kuruluşuyla ilgili bilgi veren Mehmet Genç, "Bu çalışma o zaman projeydi 2014 yılında. Biz aslında çok şey yapıyoruz ülkemiz için milletimiz için ilçemiz için. Ama tabi bu yaptığımız çalışmaları ete kemiğe büründürmemiz lazım. Bir ruh vermemiz lazım. Bu ruhunda adı Medeniyet Yolcuları demişti. O heyecanla o ruhla belediyemizden, milli eğitim müdürlüğümüzden, müftülüğümüzden seçilmiş eğitimcilerimiz ile arkadaşlarımızla yolculuğa çıkmıştık. Tabi hepimiz o günlerde büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ülkemiz büyük bir ihanetin içerisinde çıkıp gelmişti. İşte o ihanete karşı kendi duruşunu atalarından devir aldığı kutlu medeniyeti yeniden taçlandıracak. Bizim geleneksel eğitim ve tedrisat anlayışını yeni bir ruhla gelecek nesillere aktaracak bir anlayışla yola çıkmıştık. İşte o gün Medeniyet Yolcuları projesiydi. Ve bugün itibariyle Medeniyet Yolcuları Vakfı’yız. Medeniyet Yolcuları Vakfımız bugün 518 eğitimcimiz ile 5 binin üzerinde öğrencimizle Sancaktepe’de ufuk açıyor. Geleceğe dair çalışmalar yapıyor” dedi.

Şiir gecesinin sonunda Hasan Sağındık verdiği konserde dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.