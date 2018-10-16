İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sancaktepe'de silahlı banka soygunu

İstanbul Sancaktepe’de bir banka şubesine giren silahlı 2 kişi, yaklaşık 20 bin lira alarak kayıplara karıştı.

İstanbul Sancaktepe'de bir banka şubesine giren silahlı 2 kişi, yaklaşık 20 bin lira alarak kayıplara karıştı.


Soygun, Sancaktepe İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde saat 17.00 sıralarında bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesine giren silahlı 2 kişi 20 bin lira alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri bankanın çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çalışmalara destek verirken olay yeri inceleme ekipleri de bankada çalışma başlattı. Bankanın kepenklerini indiren polis ekipleri, incelemelerinin ardından banka şubesinden ayrıldı.


Polis ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.