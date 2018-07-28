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28 Temmuz 2018 10:24

Sancaktepe’de toprak kayması yaşanan binanın sakinleri geceyi otelde geçirdi

İstanbul Sancaktepe’de yağmur nedeniyle toprak kaymasının meydana geldiği 2 katlı binanın sakinleri geceyi otelde geçirirken, belediye ekiplerinin çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü.

Sancaktepe’de toprak kayması yaşanan binanın sakinleri geceyi otelde geçirdi

28 Temmuz 2018 10:24


Sancaktepe Fatih Mahallesi Gazi Yücel Sokak’ta 2 katlı bir binanın yanında bulunan inşaatın temelinde şiddetli yağmur nedeniyle dün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından sokağa tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edilirken, bina da boşaltıldı.


Bina sakinleri geceyi otelde geçirirken Sancaktepe Belediyesine bağlı ekipler sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kaymanın meydana geldiği yeri toprakla doldurdu.



"Ekipler sabaha kadar çalıştı"


Ev sahibi Fatma Çelik, "Gece gittim, akrabamda kaldım. Düşündüm düşündüm, yatmadım yani oturdum. Yapacak bir şeyim yok. Diğer ailelerde otelde kaldı, otelde bekliyorlar. Belediye ekipleri sabaha kadar çalıştılar. ‘Duvarı yapacağız’ dediler. Belediyemiz sağ olsun. Elektrik, su, doğalgaz kesik. Ben nöbetteyim burada. Hiç yatmadım sabaha kadar. O kadar emek verdik, yoklukta yaptık işte" diye konuştu.


Öte yandan Sancaktepe Belediyesine bağlı ekipler olası bir kazayı önlemek için binanın etrafındaki çalışmalarını sürdürüyor.




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