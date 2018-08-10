Konferansa katılan gazeteci ve siyasetçiler, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından ‘Yeni Küresel Düzende Oyun Kurucu Türkiye’ adlı konferans düzenlendi. Mustafa Öncel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Strateji uzmanı ve ekonomist Erhan Özyiğit, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Star Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Gazeteci- Yazar Nedret Ersanel, Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner ile çok sayıda genç katıldı.

Yaklaşık 4 saat süren konferansın Moderatörlüğünü Erhan Özyiğit yaptı. Konferansa konuşmacı olarak katılan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak,“Şuan da içeriyi halledikten sonra dışarıya çıkıp bir şeyleri yapabilmeniz gerekiyor. Türkiye bunun ikisini aynı anda yapmak zorunda kaldı. Bir taraftan içeriyi düzeltirken öbür taraftan kazanımlarını korumak için mücadele etmeye başladı. Siz oyun kurucu olmaya çalışırken bütün dünya ile mücadele ederken içeride bir gazeteci bir tweet atıyor. Bu adam bu ülkede yaşayan, bu ülkenin ekmeğini yiyen bir gazeteci. Doların düşmesini istiyorsanız diyor, sadece Brunson serbest bırakmak yetmez diyor. Demirtaş’ı serbest bırakacaksın diyor, Enis Berberoğlu’nu, ODTÜ’lü öğrencileri serbest bırakacaksınız ancak ondan sonra dolar düşer diyor. İçimizdeki adam bunu söylüyor ama Amerikalı yetkililerin aklına gelmemiştir bu. Bir de bunlarla mücadele ederek oyun kurmaya çalışıyorsunuz” dedi.

Türkiye’nin büyük bir devrim yaşadığını söyleyen Star Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, “Belli bir yaş da olanlar belki yavaş yavaş bu süreci gördükleri için gayet doğal. Belli bir yaş gurubunda doğanlar da o büyük değişimi algılamakta zorlanıyorlar. Türkiye büyük bir devrim yaşamış. Şunda Türkiye dünyaya meydan okuma iddiası olan bir ülke o genetik kodları hatırlatan bir lider var. Bu bir gerçek. Aynı şekilde iddiası olan, hedefleri olan bir Türkiye var. Benim gördüğüm çok büyük bir devrim. Bunun ben olabileceğini asla öngöremezdim. Bu bakımdan eski Türkiye’den Türkiye’nin geldiği nokta bu. Tabi çok büyük sıkıntılar oluyor ama dünya değişiyor. Türkiye’de değişen dünya ile birlikte değişiyor, iddiası var” şeklinde konuştu.

“Amerika’nın ruhumuza kadar girdiği tek istisna ülkeyiz”

"Şimdi size biraz daha iyi Türkiye bırakıyoruz" diyen Gazeteci- Yazar Nedret Ersanel, “Neden biraz daha iyi Türkiye bırakıyoruz. Çünkü dünyada her hangi bir ülkenin başına gelmemiş işler geldi. Fakat bunu tam özümsememiz gerekiyor. Dünyada hiçbir ülkede olmayan, olmayacak literatürde bunu yüzde birine, onda birine rastlamadık. Biz ipin ucunu 1940’ların başında kaybetmişsiz. Başka bir ülkenin, başka bir devletin ruhuna bu kadar nüfuz etmemiş Amerika. Tek ülkeyiz biz. Amerika’nın ruhumuza kadar girdiği tek istisna ülkeyiz. Bunu temizlenmesi çok uzun zaman alacak. Çünkü okulları kullanmışlar. 25 bin resmi görevli vardı 1970 yılında. Bunlar ne yapıyorlar. Bütün kurumlarımıza girmişler. Girilmedik yer kalmamış” ifadelerini kullandı.

“Milletine zulmeden beyaz bir zümre var”

Gençlere, "Sizler büyük devrimci olduğunuzun farkında mısınız? diyen Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner ise, “Sizler değiştirdiğinizin farkında değilsiniz. Tarih bunu yazdığında Türkiye’de neler değiştirdiğinizi kaydedecek ve sizinle gurur duyacaktır. Ne yaptığımızın farkına ileride torunlarımız varacaktır. Eski Türkiye’yi anlatmaya gerek yok neyi değiştirdiğimizi çok iyi bilmek zorundayız. Bu ülkede devlet, millete ait değildi. Milletine zulmeden beyaz bir zümre var ve bunlar bir tahakküm rejimi oluşturmuşlar. Bu ülkede başbakanların nasıl asıldığını gördük. Darbelerin nasıl yapıldığını gördük. Biz ne zaman devlet olduk biliyor musunuz? 2002’de biz iktidara geldiğimizde bir devlet değildik. Biz 15 Temmuz’dan sonra devlet olduk ve 15 Temmuz’dan sonra milletin devleti olmaya başladık” dedi.