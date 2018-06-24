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24 Haziran 2018 13:10

Sandık görevlilerinden Bakan Kurtulmuş’a telefon uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece’de kullandı.

Sandık görevlilerinden Bakan Kurtulmuş’a telefon uyarısı

24 Haziran 2018 13:10

Oyunu kullanacağı sırada sandık görevlilerinin Bakan Kurtulmuş’a cep telefonu uyarısı yapması gülüşmelere yol açtı.


Kültür ve Turizm Bakanı ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, oyunu Küçükçekmece Anadolu Lisesinde 1987 nolu sandıkta kullandı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz tarafından okul bahçesinde karşılanan Bakan Kurtulmuş, bir süre vatandaşlarla görüştü. Oyunu kullanacağı sırada görevlilerin cep telefonu uyarısı yapması gülüşmelere yol açarken, Bakan Kurtulmuş üzerinde telefon bulunmadığını kaydetti. Kurtulmuş, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Seçimlerin Türkiye’nin geleceği için hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Bakan Kurtulmuş, “Şenlik havasında bir seçim kampanyasını icra ettik. Bugün de arzu ettiğimiz katılım oranlarının en yüksek oranda çıkmasıdır. Bu bir milli görevdir. Seçim sonuçlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Türkiye her seçimde demokratik standartlarını yükseltiyor. Bugün de öyle olacak. Milletin kararı, tercihi başımızın gözümün üstündedir" dedi.


Bakan Kurtulmuş, daha sonra okuldaki diğer sanıkları dolaşarak vatandaşlarla selamlaştı. Bakan Kurtulmuş, sandık görevlilerinin çok genç olduğu bir salonda ise "Burası örnek bir salon" diyerek sandık görevlilerinin yaşlarını sordu. İki görevlinin 18 ve 19 yaşında olduğunu öğrenince gençleri tebrik eden Bakan Kurtulmuş, sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çekildi.




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