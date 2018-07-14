Sani Şener ise gelişmekte olan piyasalarda ulaştırma sektöründe ‘En İyi CEO’ seçildi.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası konumundaki TAV Havalimanları, New York merkezli Institutional Investor dergisi tarafından yapılan araştırmada Avrupa, Orta doğu ve Afrika bölgesinde en saygın 36 şirket arasında gösterildi. Anket sonuçlarına göre TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, ulaştırma sektöründe bölgenin ‘En iyi CEO’su seçildi. TAV Havalimanları Finans Başkan Yardımcısı Burcu Geriş ‘En iyi CFO’ ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Nursel İlgen de ‘En iyi yatırımcı ilişkileri profesyoneli’ dalında ikinci oldu.

“Türk markası olarak bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyduk”

Anket sonuçlarını değerlendiren TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren 473 şirketin yer aldığı Institutional Investor anketinde, bir Türk markası olarak bu başarıyı elde etmekten mutluluk duyduk. TAV’da halka açıklık oranımız yüzde 44 seviyesinde ve binlerce yatırımcımız bulunuyor. Özellikle yabancı yatırımcılarımıza Türkiye ekonomisini, havacılık sektörünü ve şirketimizi doğru bir şekilde anlatmak üzere yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. TAV olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda paydaşlarımız için en yüksek faydayı oluşturmak üzere çalışıyoruz. Piyasa dinamiklerinin hızlı bir şekilde değiştirdiği bir dönemde bu çabalarımızın kurumsal yatırımcılar ve analistler nezdinde karşılık görmüş olmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

TAV Havalimanları anket sonuçlarına göre en iyi analist günü dalında birinci, kurumsal yönetim ile sorumlu yatırım dallarında ikinci, en iyi yatırımcı ilişkileri programı dalında üçüncü sırada yer aldı.