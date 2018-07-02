Sani Şener Körfez Bölgesi’nde inşaat sektörünün en güçlü 5. lideri

Şener, 2015, 2016 ve 2017’den sonra 2018 yılında da listede ilk 10 arasına giren tek Türk iş insanı oldu.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, Construction Week tarafından inşaat sektöründe Körfez Bölgesi’nin en güçlü 5. lideri olarak gösterildi. Power 100 listesinde 2015 yılında 10’uncu sırada olan Şener, 2016’da dokuzuncu, 2017’de ise yedinci sırada yer almıştı.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, “TAV İnşaat’ın kuruluşundan bu yana üstlendiği inşaat işlerinin toplam sözleşme bedeli 20 milyar doları aştı. ENR listelerinde son beş yıldır istikrarlı bir şekilde havalimanı inşaatında dünyada ilk üçte yer alıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yedi ülkenin başkent havalimanları ile birlikte toplam 17 havalimanında imzamız bulunuyor. Körfez Bölgesi’nde bin 200’ü mühendis olmak üzere 28 binden fazla çalışanımız görev yapıyor. Bu liste aslında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı bu başarının göstergesidir. Bu başarı rekabet açısından çok gelişmiş bir bölgede görev yapan mühendislerimizin, mimarlarımızın, teknikerlerimiz, işçilerimiz ve tüm TAV Grubu çalışanlarının emeğinin karşılığıdır. Bundan sonra da dünya pazarlarında tercih edilen bir marka olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Şener üç yıldır ilk 10’da

Liste, bölgede inşaat sektöründe yer alan iş insanlarının yaptıkları işler, çalışan sayıları, oluşturdukları gelirler, kazandıkları ve kazanmayı bekledikleri projeler, pazardaki genel durum ve faaliyet düzeyleri incelenerek belirlendi. Ek olarak, bu kişi ve şirketlerin ekonomik parametrelere karşı tutumlarına, büyümeye devam etmek için benimsedikleri stratejilere ve engel ve sorunlar karşısında ne kadar esnek olabildiklerine ve nasıl uyum sağladıklarına da bakıldı.

Bu yıl listeye giren ilk 10 isim şu şekilde oluştu:

“Kez Taylor - CEO, ALEC , Yu Tao - President& CEO, ChinaState, HamishTyrwhitt , Group CEO, Arabtec Holding / DepaGroup, EmadAzmy - President, Al Shafar General Contracting, Sani Sener - President& CEO, TAV Group, SamerKhoury - President (Engineering& Construction), CCC , GhassanMerehbi - Chairman, Arabian Construction Company, Mohammed Al Abbar - Chairman, EMAAR Properties, StephenFlint - Group general manager, KhansahebCivilEngineering, PatrickMcKinney - AreadirectorMiddle East / Gulf States, BAM International.”

TAV İnşaat hakkında

ENR tarafından açıklanan dünyanın en büyük inşaat şirketleri listesinde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ilk sırada yer alarak başarısını tescilleyen TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği projelerin kontrat bedeli 20 milyar doları aştı. Faaliyette bulunduğu bölgelerde önemli projelerde yer alan TAV İnşaat, Türkiye’de İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanları, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali ve Yeni İç Hatlar Terminali, Gazipaşa-Alanya Havalimanı projelerini; yurtdışında ise Katar’ın başkenti Doha’da dünyada 5 yıldıza sahip 6 havalimanından biri olan Hamad Havalimanı ve Suudi Arabistan’ın ilk özelleştirme projesi Medine Havalimanı ve Riyad Havalimanı Terminal 5, Gürcistan’da Tiflis ve Batum, Tunus’ta Enfidha-Hammamet, Makedonya’da Üsküp ve Ohrid Havalimanlarını, Mısır’da Kahire Havalimanı Terminal 3 projelerini gerçekleştirdi. TAV İnşaat’ın devam eden havalimanı projeleri arasında ise Abu Dabi Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi ve Bahreyn Havalimanı Modernizasyon Programı projeleri bulunuyor. TAV İnşaat, havalimanlarının yanı sıra ileri teknoloji kullanımı gerektiren akıllı binalar da inşa ediyor. Dubai’de Damac Towers by Paramount, The Address Residences Dubai Opera, Il Primo; İstanbul’da Emaar Square ve Paris’te Charles de Gaulle Havalimanı’nda Aéroport De Paris Grubu Genel Müdürlük Binası şirketin devam eden bina projeleri arasında yer alıyor.