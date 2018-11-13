Şanslı isimli felçli köpek yürüteçle hayata tutundu

Belinde gerçekleşen felç sonucu arka ayaklarını verimli bir şekilde kullanamayan "Şanslı" isimli köpek, yürütecine kavuştu. Artık Şanslı, köpek dostları gibi rahatça koşup oynayabilirken yürüteç sayesinde çalışmayan kaslarını çalıştırıp yeniden desteksiz yürüyebilecek.

Bağcılar'da yol kenarında bulunan ve arka ayakları tutmayan 6 yaşındaki Alman Kurdu köpeğe Bağcılar Belediyesi sahip çıktı. Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde yapılan tedavi sonucu bel kısmında oluşan bir felç nedeniyle yürüyemeyen köpeğe yürüteç takıldı. “Şanslı” ismi verilen köpek, artık serbest bir şekilde gezip dolaşırken takılan yürüteç sayesinde çalışmayan kaslarıda çalışarak yeniden desteksiz yürümesine imkan sağlanacak.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bir köpeğin arka ayakları tutmadığı için sürünerek yürümeye çalıştığı ihbarı üzerine Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü veterinerleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, yol kenarında yatan köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra araçla Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ne götürdü.

Barınakta veteriner hekimler tarafından yapılan muayenede vücudunda kırıklara rastlanmayan köpeğin bir kaza veya saldırıdan değil hastalığı nedeniyle yürüyemediği anlaşıldı. Bunun üzerine zaman geçirmeden daha detaylı bir tedaviye geçildi. Tetkikler ve çekilen röntgenler sonucunda köpeğin bel bölgesinde omurilik zedelenmesinden dolayı felç şekillendiği tespit edildi.

“Alman kurdu köpek herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor”

Felçli köpeğin tekrar yürüyebilmesi için özel bir yürüteç temin edildi. Barınakta koruma altına alınan köpek, arka ayaklarına takılan aparat sayesinde artık rahatlıkla gezip dolaşabiliyor. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi görevlileri, 6 yaşındaki Alman Kurdu cinsi köpeğe “Şanslı” ismini verdiler. Bir haftadır barınakta yaşayan Şanslı, çalışanların ve hayvan severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

“Sinir sıkışmasına bağlı da bacaklarda kısmi felç olduğunu farkettik”

Şanslı isimli köpeği duyarlı bir vatandaşın ulaştırdığını ve yapılan tetkikleri dile getiren Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, “Köpeğimizin ismi Şanslı. Şanslı, duyarlı bir arkadaşımız tarafından bize trafik kazası geçirmiş olarak geldi. Yapılan müdahalede araç çarpması ile alakalı belirtilere rastlamadık. Bel bölgesinde bir hassasiyet olduğunu, yürüme güçlüğü çektiğini gördük. Daha sonra mevcut başka bir hastalığı olabileceği ihtimali ile detaylı bir teşhis araçları kullandık, röntgenini çektirdik. Röntgenle birlikte bel bölgesinde bir sinir sıkışması olduğunu tespit ettik. Sinir sıkışmasına bağlı da bacaklarda kısmi felç olduğunu farkettik” diye konuştu.

“Uzun süredir oynamaya, koşmaya ihtiyacı var”

Taktıkları yürüteç sayesinde Şanslı'nın günlerini daha keyifli geçirdiğini belirten Özarslan, “Bu hayvanın da biraz yürüme ihtiyacını, havadan ve güneşten faydalanmasını karşılamak amacıyla da böyle bir aparat temin ettik. Mümkün mertebe havanın güzel, güneşli olduğu günlerde arkadaşlar çıkartıyor, aparatını takıp bulunduğumuz alanda gezinti yapmasını sağlıyorlar. Böylece en azından yaşamını daha kaliteli bir hale getirmeye çalıştık. Aparata hiç yabancılık çekmedi. Ne kadar süredir hasta biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla uzun süredir de muhtemelen oynamaya, koşmaya ihtiyacı var. Taktığımız andan itibaren sanki daha öncede kullanıyormuş gibi koşmasına, oynamasına devam ediyor” dedi.