Saraçhane’deki hazırlıklar havadan görüntülendi

Bayraklarla süslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına “Unutmayacağız unutturmayacağız” yazılı dev pankart asıldı.

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde darbeciler vatandaşların üzerine ateş açmıştı. Vatandaşlardan bazıları şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanarak gazi olmuştu. Saraçhane’deki Büyükşehir Belediye binası 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatılırken, “Unutmayacağız unutturmayacağız” yazılı dev pankart asıldı. Bina çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri ve 15 Temmuz etkinlikleri için yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.