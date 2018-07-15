Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 11:11

Saraçhane’deki hazırlıklar havadan görüntülendi

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’inci yıl dönümü nedeniyle Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.

Saraçhane’deki hazırlıklar havadan görüntülendi

15 Temmuz 2018 11:11

Bayraklarla süslenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına “Unutmayacağız unutturmayacağız” yazılı dev pankart asıldı.


15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde darbeciler vatandaşların üzerine ateş açmıştı. Vatandaşlardan bazıları şehit olmuş, çok sayıda kişi de yaralanarak gazi olmuştu. Saraçhane’deki Büyükşehir Belediye binası 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde Türk bayrakları ile donatılırken, “Unutmayacağız unutturmayacağız” yazılı dev pankart asıldı. Bina çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri ve 15 Temmuz etkinlikleri için yapılan hazırlıklar havadan görüntülendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç