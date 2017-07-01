Sararmış dişlere dikkat

Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerin sararmasındaki en büyük nedenlerinden birisinin yoğun sigara ve tütün kullanımı olduğunu söyledi.

Diş beyazlatma yöntemi hakkında bilgi veren Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş temizleme, dişin üzerinde varolan lekeleri çıkartır. Diş beyazlatma, seneler boyunca veya genetik olarak dişi sarı olan bireylerde dişin içindeki sarartan malzemeleri çıkartma işlemi işlemidir. Dişlerimizi sarartan en büyük etkenler, tabii ki öncelikle çok tükettiğimiz çay, kahvedir. Bunların yanı sıra sigara tüketimi de sağlığınıza ve dişlerinize çok zarar veriyor. Ayrıca kırmızı şarap ve diğer gıdalardaki renk verici bazı maddelerinde dişlerimize büyük ölçüde yıkıma sebep olmaktadır" dedi.

"Yaşlanma dişleri sarartıyor"

Yaşlanmanın da dişleri sarartan etkenlerden biri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, "Yaş ilerledikçe dişlerimiz sararıyor, çatlıyor, yüzeyi daha pürüzlü hale geliyor ve pürüzlü hale geldiği için dişler daha fazla leke tutar hale geliyor. Diş beyazlatma yeterli gelmiyorsa porselen lamine diş yöntemi yani dişlerin üzerine özel porselen yaprakçıklar yapıştırılabilir veya bonding uygulama işlemi de bize diş beyazlatma ile beraber yardımcı olabilir" diye konuştu.

"Diş beyazlatmada ikinci yöntem, ev tipi diş beyazlatma yöntemidir"

Ev tipi beyazlatma yönteminde hekimin öncelikle kişi ile bir değerlendirme yaptığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, "Kişiden özel bir ölçü alınır, bu ölçüye göre tam ağza oturan dişine ve diş etlerine taşmayan bir plak hazırlanır. Bu plakla beraber evde kullanacağı hekimin belirleyeceği özel bir marka kullanılır burada önemli konu şudur düzgün ve kaliteli bir marka kullanmak Türk diş hekimliği birliği ve dünya gıda enstitüsü onaylı bir marka olmalıdır. Yani dişlerinizi beyazlatmak için kesinlikle marketlerden yada dışarıdan aldığınız ürünleri kullanmayın. Başta bu ürünler dişleri beyazlatıyor görünse de dişlere zarar vermektedir. Ev tipi beyazlatmada hazırlanan özel plaklar sayesinde hekim hastaya nasıl kullanması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Yaklaşık günde 3-4 saat hazırlanan plağı takarak birkaç günde dişler daha beyaz hale geliyor. Ev tipi beyazlatma ile ofis tipi beyazlatma sistemi arasında diş beyazlatmada aslında çok büyük bir fark yoktur. Sadece süre farkları vardır. Bu sebeple hastanın hangi yöntem ile diş beyazlatma işlemini yapmak isteyeceğine karar vermesi gerekir. Bazı kişilerin alışkanlıklarına göre de karar verilebilir. Örneğin kişi çok fazla kahve, çay ve sigara kullanıyordur. Bu alışkanlıklara sahip kişilerin daha fazla diş beyazlatma ihtiyacı gerekebilir. Kişinin kullanım alışkanlıklara bağlı kara vermekte lazımdır" açıklamalarında bulundu.

Diş beyazlatma için dışarıdan bilinmeyen ürün (karbonat, çamaşır suyu vb. gibi) ya da yöntemlerin kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Kışlaoğlu, "Çünkü diş minesi çok özel bir doku çok sert bir doku olmasına rağmen aşınabilir. Mine dişlerin yüzeyini örten tabaka bunun altında daha zayıf olan dentin tabakası vardır. Dentin tabakasına inildiği zaman artık hassasiyetler ve problemler başlar. Bu yüzden mineyi iyi korumak lazım, kesinlikle dişimize hekimimizin önerdiği diş beyazlatma ajandan başka ajan kullanmamamız önemli konudur" ifadelerini kaydetti.