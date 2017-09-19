Saraybosna ile bağlar sanatla güçleniyor

Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi, Fojnica’daki kültür merkezine 5 adet dokuma tezgâhı göndererek Rize bezi dokuma (feretiko) ve iğne oyası kursları başlattı.

Tarihten bugüne süren kardeşliği Fojnica Belediyesiyle yaptığı kardeşlik protokolüyle belgeleyen Ümraniye Belediyesi, şimdi de geleneksel sanatların öğretilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Ümraniye Belediyesi 1995’te kardeş şehir olduğu Fojnica ile 2004 yılından sonra kardeşlik bağını pekiştirmek için kurduğu gönül köprülerine bir yenisini daha ekliyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Bosna Hersek’i fethinden sonra İslam hoşgörüsünün bir timsalini ortaya koyarak oradaki halkın inanç ve yaşam özgürlüğünü ilan ettiği Ahidname, Bosna-Fojnica’da bir manastırda bulunuyor. Tarih ve geleneğe bağlı çalışmalarıyla ön plana çıkan Ümraniye Belediyesi, kardeş şehri olan Fojnica’ya Ahidname’nin bulunduğu manastırın karşısında inşa edilen bir kültür merkezi hediye etmişti. Burada çeşitli zamanlarda birçok faaliyet gerçekleştiren Ümraniye Belediyesi, şimdi de geleneksel sanatları Fojnica’ya taşıdı.

Ümraniye Belediyesi Türk kültür yaşamında önemli bir yeri olan iğne oyasıyla son yıllarda revaçta olan ve büyük bir ilgi gören feretiko el sanatlarını daha önce de ebru ve keçe dersleri verdiği Fojnica’ya taşıdı. Meslek Edindirme Kursları bünyesinde uzun süredir verilen Rize bezi dokuma (feretiko) ve iğne oyası kursu bu sene Bosna Hersek Fojnica’da bulunan Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde de verilmeye başlandı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 5 adet dokuma tezgâhı ve diğer malzemeler kültür merkezine kalıcı olarak hediye edildi. Ayrıca Bosna’daki eğitim başlamadan önce Fojnicalı iki öğrenci Ümraniye Belediyesinin Meslek Edindirme Kurslarında feretiko ve iğne oyası dersi alarak; yine Ümraniye Belediyesinin hocalarından olan ve 1 aylık yoğun eğitim sürecinde Fojnica’da bulunarak Bosnalı hanımlara eğitim verecek olan uzman öğretici Naciye Sargın’a yardım edecekler. Kurs sonunda yapılmış olan ürünlerden oluşan bir sergi düzenlenecek ve Fojnicalı hanımlar, kurs bittikten sonra da dokuma tezgâhlarını kullanarak eğitimlere devam edecekler.

Ümraniye Belediyesi bu kurs programıyla hem iki kardeş şehir arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hem de geleneksel sanatların devamını amaçlıyor.