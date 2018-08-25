Saraydüzü’ne, Esenler Belediyesi’nden kültür merkezi

Saraydüzü Esenler Kültür Merkezi’nin açılışı, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, Boyabat Kaymakamı ve Saraydüzü Kaymakam Vekili Fatih Aksoy, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Osman Gökçebaş, siyasi parti temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker yaptı. İlçede şimdiye kadar nikah, düğün, nişan ve anma gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği bir mekanın bulunmadığını hatırlan Hasan Peker, “Kardeş belediyemiz Esenler Belediye Başkanımız Sayın M. Tevfik Göksu’ya bu konuyu iletip bir kültür merkezine ihtiyaç duyduğumuzu söyleyince hiç tereddüt etmeden kabul etti. İlçemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan bu tesisi bize kazandıran Esenler Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine Saraydüzü halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür merkezimiz hizmet verdiği sürece hem Esenler Belediyesi’ne, hem de Esenler halkına minnetimiz ve şükranımız devam edecektir” şeklinde konuştu. Peker, merkezin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Boyabat Kaymakamı ve Saraydüzü Kaymakam Vekili Fatih Aksoy da yaptığı konuşmada, Saraydüzü’ne böyle güzel bir tesis kazandırdığı için Esenler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Saraydüzü’ne değer kattı

Törende konuşan Sinop Milletvekili Nazım Maviş de, Saraydüzü’ne böyle kalıcı bir eser bırakan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile 30 yılı aşkın bir yol arkadaşlığının bulunduğunu hatırlatarak, “30 yıl önce bir seçim çalışmasında yine burada unutamayacağı bir olay yaşayan Belediye Başkanımız Göksu bugün Saraydüzü’ne nefes aldıran ve değer katan bir eser kazandırdı. Kendisine ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Esenler’deki hizmet Saraydüzü’nde de olacak

Son konuşmayı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu yaptı. Ziya Paşa’nın “Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz” sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Göksu, “Fazla söze gerek yok. Şehremini olarak bizler göreve seçilirken insanlara hizmet etmek ve yine onlara hesap vermek üzere göreve geliriz. Esenler İstanbul’un en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden bir tanesi. Nüfus yoğunluğu itibariyle Sinoplu kardeşlerimizin ağırlıklı olduğu bir ilçe. Arzuladığımız şey şudur: Biz nasıl Esenler’deki kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayıcı hizmetler üretiyorsak, yazın memleketlerine gittiklerinde de aynı hizmetleri alabilecekleri tesislere sahip olmalarıdır. İşte bu kültür merkezi de bu amaçlar yapılmıştır. Belediye Başkanımız böyle bir ihtiyaç olduğunu söylediğinde (hay hay) deyip bu eseri kazandırdık. Biz buralara hayır kapıları olarak bakarız. İnanıyoruz ki, bu kültür merkezinde yapılacak nikahlarda, yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerde biz kendi adımız, belediye başkanımız kendi adına hayrı, Saraydüzü halkımız da hizmetleri almış olacaklar. Kültür merkezimizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, kültür merkezinin yapımındaki desteklerinden dolayı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Sinop Milletvekili Nazım Maviş , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Osman Gökçebaş ve iş adamı Kasım Albayrak’a bir teşekkür plaketi ve yöreye has giyeceklerden birisi olan çember hediye etti.

Daha sonra protokol üyeleri ve diğer davetliler hep birlikte yapılan duanın ardından hayırlı olsun dilekleriyle Saraydüzü Esenler Kültür Merkezi’nin açılış kurdelasını kestiler.

Saraydüzü Esenler Kültür Merkezi içerisinde bir kafeteryanın da bulunduğu 7 bin metrekare park içerisinde bulunuyor. Bodrum ve zemin kattan ibaret toplam 470 metrekare kapalı alana sahip kültür merkezinde çok amaçlı salon, servis alanı, idare odası, büfe, kulis, gelin odası ve mutfak bulunuyor.