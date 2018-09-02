Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallelerde önlemler devam ediyor. 3 bin 500 hayvana aşı yapılacağı öğrenilirken olay yerine yetkililerin gelmesi bekleniyor.

İstanbul Silivri’de dün akşam saatlerinde şarbon şüphesiyle 2 mahalle karantina altına alınmıştı. Şarbon hastalığı şüphesiyle ise 22 kişi hastaneye başvurmuştu. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şarbon şüphesiyle 6 kişinin tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, akşam saatlerinde karantina altına alınan Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri’nde önlemler devam ediyor. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenilirken yetkililerin olay yerine gelmesi bekleniyor.