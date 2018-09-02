Belediye tarafından ise vatandaşların hayvanlarını sokağa bırakmaması konusunda anonslar yapılıyor. Belirli aralıklarla, "Bugün mahallemizde büyükbaş hayvan yetiştiricilerin hayvanlarını dışarıya salmamaları ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşı yapılacağı hayvan sahiplerine duyurulur" şeklinde anonslar yapılıyor.

İstanbul Silivri’de dün akşam saatlerinde şarbon şüphesiyle Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alınmıştı. Karantinanın devam ettiği mahallelerde vatandaşlar normal yaşamlarına devam ediyor. Belediye tarafından ise vatandaşların hayvanlarını sokağa bırakmaması konusunda anonslar yapılıyor.

Belirli aralıklarla yapılan anonslarda, "Bugün mahallemizde büyükbaş hayvan yetiştiricilerin hayvanlarını dışarıya salmamaları ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşı yapılacağı hayvan sahiplerine duyurulur" denilerek vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Karantina altına alınan mahallenin sakinlerinden Fahri Bala, "Televizyondan duydum. İki mahalle karantinaya alınmış, normal hayat devam ediyor. Şimdi anons yapıldı gereken bilgiyi belediyeden aldık" dedi.

Vatandaşlar normal hayatlarına devam ettiklerini mahallede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söylediler.