Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu

Muhtar Ercan, 5 mahallenin karantina altına alındığını ve veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılmaya başlandığını söyledi.

İstanbul Silivri’de dün akşam şarbon şüphesiyle Çanta köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alınmıştı. Mahallelerde karantina devam ederken, Sancaktepe Mahallesi’nin muhtarı Ömer Ercan son durum hakkında bilgi verdi. Muhtar Ercan, 5 mahallenin karantina altına alındığını ve veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılmaya başlandığını söyledi. Muhtarı Ömer Ercan, "Çanta Mahallesi’nde yaşayan bir arkadaşımızın hayvanında çıktı. Bu arkadaşımız hayvanı 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu arkadaşımız da hayvanı Kurban Bayramı için farklı bir yerden almış. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Köyümüzde bugüne kadar böyle bir şey olmadı. İnşallah devamı olmaz. Tabi Silivri İlçe Tarım Müdürümüz duruma el attığı için hayvanlarımıza aşı yapılmaktadır şuan. Şuan 5 tana mahallemizde karantina var. Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka mahallelerine şuan veterinerlerimiz ilaçlama ve aşı yapıyor" diye konuştu.

"Aşı çalışmalarına başlandı"

Veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılamaya başlandığını belirten Muhtar Ercan, "Kurban Bayramı’nda farklı bir yerden alınan hayvandan çıktı sadece bu hastalık. 5 mahallede hayvanlara aşı yapılacak. Şuan aşı çalışmalarına başlandı. İlaçlarımız geliyor, yolda. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarıma aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık" şeklinde konuştu.