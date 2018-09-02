Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 11:47

Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi’nin muhtarı Ömer Ercan, son durum hakkında bilgi verdi.

Şarbon şüphesiyle karantinaya alınan mahallenin muhtarı konuştu

02 Eylül 2018 11:47

Muhtar Ercan, 5 mahallenin karantina altına alındığını ve veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılmaya başlandığını söyledi.


İstanbul Silivri’de dün akşam şarbon şüphesiyle Çanta köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alınmıştı. Mahallelerde karantina devam ederken, Sancaktepe Mahallesi’nin muhtarı Ömer Ercan son durum hakkında bilgi verdi. Muhtar Ercan, 5 mahallenin karantina altına alındığını ve veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılmaya başlandığını söyledi. Muhtarı Ömer Ercan, "Çanta Mahallesi’nde yaşayan bir arkadaşımızın hayvanında çıktı. Bu arkadaşımız hayvanı 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Bu arkadaşımız da hayvanı Kurban Bayramı için farklı bir yerden almış. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Köyümüzde bugüne kadar böyle bir şey olmadı. İnşallah devamı olmaz. Tabi Silivri İlçe Tarım Müdürümüz duruma el attığı için hayvanlarımıza aşı yapılmaktadır şuan. Şuan 5 tana mahallemizde karantina var. Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka mahallelerine şuan veterinerlerimiz ilaçlama ve aşı yapıyor" diye konuştu.



"Aşı çalışmalarına başlandı"


Veterinerler tarafından hayvanlara aşı yapılamaya başlandığını belirten Muhtar Ercan, "Kurban Bayramı’nda farklı bir yerden alınan hayvandan çıktı sadece bu hastalık. 5 mahallede hayvanlara aşı yapılacak. Şuan aşı çalışmalarına başlandı. İlaçlarımız geliyor, yolda. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarıma aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç