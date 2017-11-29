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29 Kasım 2017 13:25

Sarıçiçekler çifti cinayetinde 12 yıl sonra 14 gözaltı yapıldı

Küçükçekmece’de 2005 yılında evlerinde silahla öldürülen evli çiftin cinayetiyle ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Sarıçiçekler çifti cinayetinde 12 yıl sonra 14 gözaltı yapıldı

29 Kasım 2017 13:25

Şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, Mis Sokak üzerinde 4 Şubat 2005 yılında meydana gelen olayda, Şanlıurfa’dan İstanbul’a kaçarak evlenen Evrim ve Selahattin Sarıçiçekler çifti yaşadıkları evde tabancayla vurularak öldürülmüştü. O yıllarda polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada Evrim Sarıçiçekler’in erkek kardeşleri Bozan Ş. ile Gürkan Ş.’nin cep telefonlarının sinyalleri olay yeri yakınlarında tespit edilmişti. Yapılan soruşturma sonucu kadının diğer erkek kardeşi Cindi Ş.’nin ise cinayet işlemek için İstanbul’a geldiği ancak ablasını öldüremediği, daha sonra da Şanlıurfa’ya geri dönerek intihar ettiği belirlenmişti.


Dosyanın rafa kaldırılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından olayla ilgili yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Tanıkların ifadeleri doğrultusunda 4 ilde yapılan operasyon sonucu Sarıçiçekler çiftinin akrabası olduğu öğrenilen 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u İstanbul’a getirildi.


Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gürkan Ş. adli kontrol şartıyla, diğer 13 şüpheli de savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.




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