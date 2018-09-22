Sarıgül: “Yüzde 70 oyu yakalayacağız”

Sarıgül, Şişli'de yüzde 70 oyu yakalayacaklarını dile getirdi.

Yaklaşan yerel seçimlerde yeniden Şişli Belediye Başkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, ilk mitingini Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi'nde yaptı. Yüzlerce kişiye hitap eden Sarıgül, büyükşehir belediye seçimleri için CHP'ye destek mesajı vererek, "Sadece Şişli için çalışmakla kalmayacağız, aynı zamanda partimin büyükşehir adayı kim olursa el ele kapı kapı dolaşacağım" dedi.

Şişli'ye yeni ve ses getirecek projeler ile döneceğini söyleyen Sarıgül, “İlk günkü kadar heyecanlıyım. Çünkü Şişli benim kalbim, Şişli benim yürüdüğüm yol. Geniş bir ekiple Şişli için yeni projeler hazırlıyoruz, yurttaşlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yeni Şişli Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi olacak, yerel yönetimlerde örnek model olacak. Daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönem yapacağımız her projede yurttaşlarımızın yüzde yüzünün onayını alacağız. Şişli Londra ve Paris ile yarışan bir kent haline gelecek. Esnafımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin yüzünü güldürecek projelerle dönüyoruz" diye konuştu.

“İstanbul adayımızla beraber kapı kapı, ev ev dolaşacağız”

İBB Başkan adayı için çalışacaklarını belirten Sarıgül, “Önümüzdeki günlerde sadece ve sadece Şişli için değil; İstanbul adayımız belli olduktan sonra adayımızla birlikte İstanbul'u yüzde 3 oy gibi çok az bir oyla kaybettik. Adaylık geç açıklandığı için kaybettik. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul adayımızla beraber kapı kapı, ev ev dolaşacağız” diye konuştu.

“İnşallah yüzde 70'i yakalayacağız”

Şişli'nin 5 yıl öncesinde kadar Türikye'nin en bilinen marka ilçesi olduğunu vurgulayan Sarıgül, "Yine aynı şekilde en bilinen en marka ilçesi olacak. Şişli'de yaşamanın onuru ve gururunu sizlere sonuna kadar yaşatacağım. Dileğim şu; bu güzel hizmetlerin bu mutluluğun olmasını istiyorsak, geçmişte yüzde 68'i yakalamıştık, şimdi inşallah yüzde 70'i yakalayacağız. Her zaman sizlerle birlikte müthiş bir şey yapacağız. Çok yakında adaylık açıklandıktan sonra Şişli ile ilgili öylesine yeni projelerimiz var ki Türkiye'nin her noktası buradan örnek alacak” ifadelerini kullandı.

İlçede işsiz genç bırakmayacaklarını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Bir şeyi ifade etmek istiyorum ki; yüzde 3 ile kaybettiğimiz İstanbul adayı belli olunca canla, başla, azimle kapı kapı, ev ev İstanbul adayımıza destek vermeye devam edeceğiz. Şişli'de 6 ay içerisinde hiçbir genç asla ve asla işsiz kalmayacak. İşsizliğin ne demek olduğunu biliyorum. Geçmişte 27 bin 100 kişiyi işe yerleştirdim. Bu sefer inşallah daha fazlasını yapacağız” açıklamalarında bulundu.