Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: "Adaylar seçimden 5 ay önce açıklanmalı"

Önümüzdeki yerel seçimler öncesi hazırlıklarına başlayan CHP'li Mustafa Sarıgül, seçim ofisini binlerce kişinin katıldığı kalabalık bir törenle açtı. Sarıgül açılışta siyasi partilere çağrıda bulunarak, belediye başkanı adaylarının seçimden 5 ay önce açıklanmasını istedi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalarını yürüteceği merkezlerden birini 19 Mayıs Mahallesi'nde açtı. Binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Sarıgül, adayların seçime 45 gün kala açıklanmasını eleştirerek, "Böyle olunca yeterli çalışma süresi kalmıyor, kazanacağımız birçok yeri kaybediyoruz" dedi.

Son seçimde az bir farkla kaybedilen bölgelerin mutlaka geri kazanılması gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Bu kentlerin başında İstanbul geliyor. Yalnızca Şişli için değil, İstanbul'u kazanmak için de çalışacağız. Buradan ilan ediyorum. Partimin İstanbul adayı ile el ele vererek kapı kapı dolaşacağım" ifadelerini kullandı.

Yerel seçime girecek adayların 5 ay öncesinden açıklanması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Seçimlere 45 gün kala açıklanan adayların çalışmak için yeterli süreleri kalmıyor. Projelerini halka yeterince anlatamıyorlar. Sırf bu nedenden dolayı kaybettiğimiz çok sayıda il ve ilçe var. Buradan çağrıda bulunuyorum: Belediye başkanı adayları, seçimden en az beş ay önce açıklanmalıdır. Aksi halde başarılı olamayız. Biz bu nedenle 48 aydır hazırlık yapıyoruz, proje hazırlıyoruz. Bu nedenle yollara düştük. Bizi yollara düşüren, Şişli halkının daha önce yaptığımız hizmetlere duyduğu özlemdir" şeklinde konuştu.

Şişli için yeni projeleri olduğunun altını çizen Sarıgül, "Şişli hizmeti özledi, heyecanı özledi, coşkuyu özledi. Şişli Türkiye ye örnek olmayı özledi. Kadınlarımız, esnafımız, gençlerimiz yerel yönetimde söz sahibi olmayı, birlikte karar almayı özledi. Buradan hepinize müjdeliyorum, özlem bitiyor. Çalışma arkadaşlarıma ve seçimden sonra birlikte görev yapacağımız arkadaşlarıma da sesleniyorum. Özlem bitiyor. Her gün daha da çoğalarak bir sel gibi coşacağız. Şişli yeniden coşkulu, heyecanlı, enerji dolu günlerine kavuşacak. Türkiye'de ses getirecek birçok yeni projemiz var. Büyük bir ekiple aylardır çalışıyoruz. Bunları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Herkesin içi rahat olsun. Şişli'de herkesin yüzü yeniden gülecek. Bu kenti yine birlikte yöneteceğiz. Esnafımızın yüzünü güldürecek, kadınlarımıza destek olacak, gençlerimize istihdam sağlayacak projelerle dönüyoruz. Şişli'de yaşamak herkes için yine ayrıcalık olacak" dedi.