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11 Ocak 2017 14:17

Sarıkamış Destanı canlandırıldı

Sarıkamış Destanı canlandırıldı

11 Ocak 2017 14:17

102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, Beylikdüzü’nde temsili askerler tarafından yoğun kar yağışı altında canlandırıldı.
Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla Beylikdüzü’nde düzenlenen programa, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı İbrahim Hakkı Damat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatan mücadelesi canlandı
Sarıkamış Şehitleri Platformu, Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yılında yine İstanbul’da etkinlikler düzenledi. Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan namazın ardından çok sayıda vatandaş yoğun kar yağışına rağmen İhlas Okulları Konferans Salonuna yürüdü. Salondaki program kapsamında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Sarıkamış Şehitleri Platformu Başkanı Metin Karayazı’nın yaptığı konuşmanın ardından şehitlerin verdikleri vatan mücadelesi tiyatro gösterisiyle canlandırıldı.

Temsili askerler duygulandırdı
Konferans salonundaki programın ardından Şarıkamış Şehitleri temsili askerleri, Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki Balıkçı Kenan Tesislerinde toplanarak, burada da 102 yıl öncesinde askerlerin dondurucu karda vatan uğruna verdikleri yaşam mücadelesini mini gösteriyle canlandırdılar. Temsili askerlerin gösterisine Balıkçı Kenan Balcı da eşlik etti. Gösteri, izleyenleri duygulandırdı.



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