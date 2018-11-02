Sarımsak tozu arasında 60 kilo eroin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda sarımsak tozu arasında Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 60 kilogram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen 60 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık olarak 18 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gümrük Muhafaza ekiplerince İran'dan ithal edilmek istenen 16 ton sarımsak tozu taşıyan araç riskli olarak değerlendirildi. Kaçakçılık şebekesinin deşifre edilmesi amacıyla araca ve yüküne Türkiye'ye giriş yaptığı anda müdahale etmeyen ekipler, aracı yükünü teslim edeceği İstanbul'daki depoya kadar Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip etti.

Özel bir depoya giren araca müdahale eden ekipler, aracı, X-Ray taramasının yapılması için Ambarlı Gümrük Müdürlüğü sahasına götürdüler. Tarama sonucu araçta yükler arasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine eşyanın tam tespitinin yapılması için detaylı arama yapıldı.

Dedektör köpek tespit etti

Söz konusu aramada, dedektör köpeğinin 16 ton sarımsak tozu arasından iki çuvala tepki vermesi üzerine çuvallardan alınan örnekler incelendi. Çuvallardan alınan örneklerin uyuşturucu test kitinde yapılan analizinde eroin olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen 60 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık olarak 18 milyon lira olduğu belirlendi.

Devam eden soruşturma kapsamında olayla bağlantılı yedi şahıstan üçü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi, ikisi yabancı uyruklu dört şahıs hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.