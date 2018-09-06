Sarıyer Çayırbaşı tüneli aşırı yağış nedeniyle kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüneli temizlemek için çalışma başlatılırken, sel nedeniyle kapatılan tünele diğer yollardan ulaşım sağlanmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sarıyer Çayırbaşı tünelinin girişinde yoğun yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintisi nedeniyle tünele giren yollar kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüneli temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, tünele diğer yollardan ulaşım sağlanmaya başlandı.