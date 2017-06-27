Sarıyer’de 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çayırbaşı Mahallesi’nde daha önceden belirlenmiş olan 70 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılmak üzere girilen evlerde yapılan çalışmalarda, satılmaya hazır halde bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda, birçok kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması yapılırken, bazı kişilerin de gözaltına alındığı görüldü. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyon nefes kesti. Operasyona uyuşturucu madde kokusuna duyarlı narkotik köpekleri de katıldı.

Çayırbaşı Mahallesi’ni abluka altına alan polis, mahallede şüpheli gördüğü kişileri ve araçları da didik didik aradı. Sokakları karış karış dolaşan ekipler, bir ara nargile keyfi yapan iki gençle karşılaştı. Gençler, polisin arama yapma girişimine karşı koydu. Daha sonra polislerin zorlaması ile duvara yaslanarak aramadan geçirildi. Gençlerin üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken, bir süre kelepçeli kalan gençler daha sonra serbest bırakıldı.