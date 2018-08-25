Sarıyer’de at denize düştü

Şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye atı kurtarmak için operasyon başlattı. At kurtarma çalışması sırasında bir kez daha halattan düşerken, at yüzerek tekrar kıyıya geldi. At yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Sarıyer Haydar Aliyev parkında binicisinin üzerinde olduğu at bilinmeyen bir nedenden denize düştü. Şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, at sığ olan denizde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları kıyı emniyeti botu da eşlik etti. At halata bağlandı.Ardından itfaiye halat ile atı kaldırdığı sırada at halattan kurtularak denize düştü. Bir süre suda kaybolan at ardından kendi imkanlarıyla sığ yere yeniden yüzdü.İtfaiye ekipleri başarısız ilk denemenin ardından at yeniden halata bağlandı. At ikinci denemede kurtarılarak özgürlüğüne kavuştu. Karaya ayak basan at güçlükle sakinleştirildi.